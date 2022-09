Corona: Warum Demenz-Erkrankte besonders leiden

Sein Wesen veränderte sich durch die Töne aus einer Querflöte: Nora Tödtling-Musenbichler erzählt von einem dementen Heimbewohner, der durch ein Musikstück seine Aggressionen verlor. „Ich habe ihm vorgespielt, und plötzlich war er ganz sanftmütig“, so die neue Caritas-Direktorin. Der Grund: In seiner Jugend sei der Mann Musiker gewesen, deshalb habe er sich wohl an eine schöne Zeit in seinem Leben erinnert. Fortan wurde Musik in seinen Alltag integriert.