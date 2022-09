Foda-Aus beim FC Zürich? „Ich bin hochmotiviert!“

Es ist wie verhext, seit dem Gewinn des Meistertitels am Ende der Vorsaison mag für die Zürcher nichts mehr funktionieren: Bis dato konnten gerade einmal kümmerliche 2 von 24 möglichen Punkten in der Super League eingefahren werden, 6 erzielten stehen 19 kassierte Tore gegenüber, in der Tabelle liegt man an vorletzter Stelle. Und nun das peinliche Aus im Schweizer Cup …