„Elizabeth II. war stabilisierender Faktor“

Das Abtauchen der Queen in den Tagen nach dem Tod von Diana, der Princess of Wales, war vielleicht das einzige Ereignis, das als „Fehler“ bezeichnet werden könnte - obwohl sie dann auf Druck der Öffentlichkeit durchaus versöhnliche Worte über ihre verstorbene Schwiegertochter gefunden hat. Ansonsten eine 70-jährige Regentschaft, in der sie viele Spuren hinterlassen hat - auch wenn sie am liebsten hinter den Kulissen agiert hat. Viele weitere Details aus dem Leben der Queen im Video oben.