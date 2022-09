„Schreckliche Wörter! Das würde ich nie sagen“

Wehre mich entschieden

Fountas will das nicht auf sich sitzen lassen. Der Grieche, inzwischen zwölffacher Saisontorschütze und Offensiv-Kapazunder in den USA, sagt: „Solche Wörter sind in meinem Sprachgebrauch nicht enthalten. Ich wehre mich entschiedenen dagegen, als Rassist bezeichnet zu werden. In meinem Freundeskreis finden sich Menschen verschiedenster Nationen und Herkunft. Ich lehne Rassismus entschieden ab und finde ihn verabscheuungswürdig.“