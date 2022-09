Volksbühne Langkampfen: Koffer der Adele Kurzweil

Auf den Spuren einer Familie in Südfrankreich

Dies wurde dem bekannten deutschen Schriftsteller und Journalisten Manfred Theisen vor einigen Jahren an der Universität Tübingen erzählt. Der betreffende Universitätsdozent trat danach mit der Bitte an Theisen heran, diesen Sachverhalt nachzurecherchieren. Insgesamt verbrachte der Schriftsteller ab dem Jahr 2004 zwei längere Perioden in Südfrankreich, in welchen er den spärlichen Spuren der jüdischen Familie Kurzweil und ihrer 13-jährigen Tochter Adele nachging, bevor er diese unrühmliche Geschichte des 20. Jahrhunderts äußerst erfolgreich in Romanform unter dem Titel „Der Koffer der Adele Kurzweil“ umsetzte.