„Die Baulandreserven in Tirol endlich nutzen!“

Schon vor der Teuerungswelle war das Wohnen in Tirol - allen voran in der Landeshauptstadt - alles andere als billig. Innsbruck gilt österreichweit als das teuerste Pflaster beim Mietpreis pro Quadratmeter, wie die „Tiroler Krone“ erst Mitte August berichtete. Die Frage, die sich stellt: Wie sieht es mit den Baulandreserven - also jenen Flächen, die schon als Bauland gewidmet, aber noch immer unbebaut sind - hierzulande aus?