Sekundenschlaf war Auslöser für schweren Unfall

Die Lenkerin aus dem Bezirk Braunau fuhr am 19. September 2022 gegen 06.00 Uhr auf der Braunauer Landesstraße B147 aus Mattighofen kommend in Richtung Braunau. Im Gemeindegebiet Helpfau-Uttendorf, schlief sie nach eigenen Angaben ein und kam in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 28-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Braunau, prallte.