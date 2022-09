Bei Katzenbissen immer sofort zum Tierarzt!

Die Versorgung verletzter Tiere gehört im Tierheim Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg zum Alltag. Durch Katzenbisse verletzte Tiere treffen beinahe täglich ein, so wie kürzlich eine Taube aus Micheldorf. Tierheimleiterin Doris Hofner-Foltin berichtet: „Vor allem Vögel, Feldhasen, Kaninchen, Eichhörnchen und andere Kleintiere sind betroffen“. Es handelt sich dabei um absolute Notfälle, denn die Tiere benötigen sofort medizinische Versorgung in Form von Antibiotikum.