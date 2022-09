Flo und Wisch übernehmen Kabarettfestival Oggau

Das Kabarett am See in Oggau bekommt eine neue Intendanz, besser gesagt gleich zwei Intendanten: Das junge Kabarettduo Flo und Wisch übernehmen zum ersten Mal in ihrer Laufbahn eine derartige Funktion und haben Großes vor. Nach einem fulminanten Eröffnungsabend im lauschigen Gemeindekeller stehen noch weitere drei Termine an. Darunter Auftritte von Kabarett-Größen wie Nadja Maleh und Alfred Dorfer. Auch die Verleihung des Burgenländischen Kabarettpreises ist Teil des Festivals. Fazit: Ein gelungener Auftakt und jede Menge frischer Wind!