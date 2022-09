Land Tirol holte Privatvermieter vor den Vorhang

Diese unterstützt die Beherbergungsbetriebe in einer digitalisierten und globalisierten Welt durch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. LH Günther Platter betonte in seiner Ansprache: „Private Beherbergungsbetriebe stellen einen essentiellen Teil der Tiroler Tourismuslandschaft dar und sind tragende Säule des Tourismuslandes Tirol. Mit ihrer Gastfreundschaft und Herzlichkeit sind es solch familiär geführte Betriebe, die Tirol zu einer der beliebtesten Tourismusregionen der Welt machen. Tagtäglich sorgen sie dafür, dass für die Gäste der Urlaub in unserer Heimat zu einem Erlebnis wird.“