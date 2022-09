Wettergott ist ein wahrer Aufsteirern-Fan

Den Auftakt machen morgen, Samstag, die Oberlandler um 10 Uhr mit dem Kirtag im Landhaushof, ab 12 Uhr startet dann das größte und schönste Volkskulturfestivals des Landes so richtig durch, auf zehn Plätzen gibt es Programm. Da werden schon viele Tausende Besucher in die Grazer Innenstadt stürmen. Die gute Nachricht: Der Regenschirm kann zu Hause bleiben. Denn: Laut den Experten der Zamg zieht der leichte Regen in den südlichen Landesteilen am Vormittag ab. Am Nachmittag kann da oder dort sogar die Sonne heraus kommen. Aber: Bitte warm anziehen! Denn es ist mit maximal 14 Grad kühl.