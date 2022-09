Spieltag #9: Prognosen vom Panther Michi Konsel

Auch in dieser Woche blicken Moderator Martin Grasl und Experte Michael Konsel auf den neunten Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Im Zentrum steht am Sonntag das Spitzenspiel zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien, die Punkte nur zu gut gebrauchen könnten. Außerdem fordert Aufsteiger Austria Lustenau auswärts den SK Sturm, der unter der Woche bei Feyenoord Rotterdam gewaltig unter die Räder gekommen ist. Zu guter Letzt äußert sich der „Panther“ auch noch zum Rücktritt von Roger Federer.