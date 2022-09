Schmiedl: „Sag leider viel zu oft, was ich denke“

Warum er immer noch so gut ankommt, was wir vom neuen Album erwarten dürfen und mit welchen Promis er dafür zusammenarbeitete, hat er uns im Gespräch verraten. Aufgrund der großen Nachfrage wurde noch ein weiterer Metropoldi-Termin fixiert: Am 7. Dezember wird der Musiker auch hier noch einmal ordentlich Gas geben. Weitere Konzerttermine: 4. November im Cafe Stadler (Wien) und 5. November im S`Schneckal in Traiskirchen.