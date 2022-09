„90 Prozent glauben, dass ich im Rollstuhl sitze“

Der 28-jährige Flügel ist motiviert, will heute für Zweitligist Amstetten im Derby gegen Steyr das Heimdebüt feiern.Das Ende bei Rapid nach acht Jahren, zig Verletzungen und 164 Profi-Einsätzen? „Hatte ich mir anders vorgestellt. Ich habe zum Schluss eineinhalb Monate beim Zweierteam gespielt, bin mit ChefcoachFeldhofer nicht so zusammengekommen.“ Die jetzige Krise bei Grün-Weiß sieht er zweigeteilt: „Ich bin nicht schadenfroh, weil ich viele Freunde in der Mannschaft habe. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig.“