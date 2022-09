Defekter Lift lässt betagte Mieter verzweifeln

Es war ein Verzweiflungsanruf in der „Krone“-Redaktion: „Seit Ende Juli, Anfang August, ist der Lift in unserem Wohnhaus defekt und die Hausverwaltung unternimmt nichts. Ich rufe fast täglich an. Es wohnen mehrere ältere Menschen dort. Ich bin 75 Jahre alt, gehbehindert und chronisch lungenkrank. Demnächst sollte ich operiert werden. Trotzdem muss ich mich zum Einkaufen jeden Tag aus dem vierten Stock hinunterschleppen und dann wieder hinauf. Ich bin jedes Mal komplett fertig. In unserem Haus wohnt auch eine 86-jährige lungenkranke Frau. Auch sie ist völlig hilflos“, klagt Alfred Windhager.