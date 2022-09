Gegner bewusstlos getreten: Fußballer vor Gericht!

Eine tätliche Auseinandersetzung während eines Fußball-Matchs zwischen zwei Wiener Unterliga-Vereinen hat am kommenden Mittwoch für einen mittlerweile 19-jährigen Kicker strafrechtliche Folgen! Er muss sich wegen schwerer Körperverletzung am Landesgericht verantworten, weil er am 3. April 2022 einem Gegenspieler einen Kopfstoß und anschließend Tritte gegen den Kopf versetzt haben soll.