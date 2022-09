Yoga beruhigt den Geist vor Vollgas-Rennen

Raum für Wohlbefinden

Mit Yoga kam er zum ersten Mal in Dubai in Kontakt. „Es hilft mir, mich zu fokussieren - auch vor einem Rennen. Wenn ich davor noch dreimal ruhig durchatme, bin ich bereit“, schildert er die Vorteile. Er selbst gibt derzeit nur Einzelstunden, da er nach wie vor viel unterwegs ist. „Wir wollen im Evolve an kleinen Wehwehchen arbeiten, um wieder fit zu werden. Hier bieten wir den Raum, um das körperliche und psychische Wohlbefinden zu steigern“, so Reiterer. „In unserem Team aus acht Personen ist jeder für sich Spezialist, gemeinsam wollen wir unsere Leidenschaft weitergeben“, ergänzt Laura Ullrich.