Skandal-Heim: NEOS schalten Kontrollamt ein

„Wenn es jetzt schon eine Wartezeit von rund sieben Monaten auf einen Pflegeplatz gibt, wie wollen sie die Personen zusätzlich in Salzburg unterbringen? Das wäre für die, die schon so lange warten, eine erhebliche Benachteiligung“, so der Sohn einer Bewohnerin des Heims. Gerade dementen Personen würde eine neue Umgebung „enorm schaden“.