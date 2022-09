Mit Pionierarbeit in eine klimafitte Zukunft

Alle an einem Strang ziehen

Mit einem Zuschlag würden seitens des Bundes zwei Millionen Euro in die Stadt an der Traisen fließen. Auch die St. Pöltner Grünen wollen den Grundsatzbeschluss im Gemeinderat unterstützen: „Damit würde die Stadt einen innovativen Weg Richtung Klimaneutralität beschreiten“, so Grünen-Chefin Christina Engel-Unterberger.