Kurz vor dem Auftakt schlugen die 99ers noch zu

Zwei Saisonen lang stürmte James Livingston für Dornbirn, erzielte dabei 25 Tore und legte 34 weitere auf. In den letzten beiden Jahren spielte der 32-jährige Kanadier in der Slowakei für Poprad. Wenn sich alles planmäßig ausgeht, könnte der neue Mann bereits am Freitag beim Saisonstart gegen Asiago am Liebenauer Eis stehen. Er unterschrieb für ein Jahr mit Option.