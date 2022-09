Gefälschte Diplomatenpässe in Umlauf gebracht

Ein 53-jähriger Bulgare und ein 47-jähriger Bosnier sind am Dienstag verhaftet worden, weil sie gefälschte Diplomatenpässe und Kennzeichen an zumindest elf Österreicher und Deutsche verkauft haben sollen. Der Schaden betrage über 300.000 Euro. Für den mit europäischem Haftbefehl gesuchten Bulgaren klickten die Handschellen am Schwarzen Meer in seinem Heimatland, der Bosnier wurde in Österreich festgenommen.