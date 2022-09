Ein Zeichen mit dem Licht im Tiroler Fußball

Auch im Tiroler Sport macht die Diskussion halt. „Wir werden am Mittwoch die Agenda Spielansetzungen in der Verbandssitzung haben“, verspricht TFV-Präsident Sepp Geisler. Denn am Freitag oder Samstag Abend verschlingt das Flutlicht auf den Plätzen viele Strom-Kapazitäten, zu Trainingszwecken muss es ja ohnehin aufgedreht werden. „Man muss aber festhalten: Die Spielansetzung obliegt einzig den Vereinen. Dazu müssten wir evaluieren, ob Verlegungen der Freitagspartien durch das Schiedsrichter-Kollegium stemmbar wären.“