Hunderte bei Fanwanderung der „Bergretter“

Glückliche Rettungen in letzter Sekunde, große Emotionen, Romantik, Spannung und viel Action vor traumhafter Bergkulisse rund um die steirische Gemeinde Ramsau am Dachstein. Das ist das Erfolgsrezept der TV-Serie „Die Bergretter“, die vor einem Millionenpublikum im ZDF ausgestrahlt wird. Am Wochenende trafen sich die treuesten Fans zur zehnten Auflage der Original Bergretter Fanwanderung in Ramsau. 400 begeisterte Fans - vorwiegend aus Deutschland - verbrachten ein ereignisreiches Wochenende rund um die Serie „Die Bergretter“ in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein.