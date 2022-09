Jubiläen bei Piraten: Spaß für Groß und Klein

Aus der Taufe gehoben wurde der International Talk Like A Pirate Day von John Baur und Mark Summers und zwar am 6. Juni 1995 in Albany, Oregon. Die beiden spielten Racquetball und einer der beiden reagierte auf einen Fehler mit einem Schrei „Aaaar“. Damit war die Idee geboren. Die beiden sprachen nur noch im Piraten-Slang miteinander.