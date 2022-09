Trauner: „Sturm-Duell schon ein kleines Endspiel“

„Gerade hab ich die Kinder zur Schule gebracht. Am anschließenden Weg ins Trainingszentrum erledige ich meist Interviews“, lachte Gernot Trauner Dienstag früh gut gelaunt in sein Handy. Der Oberösterreicher, vor einem Jahr in die Hafenstadt gewechselt, lebt bei Feyenoord seinen Traum.