Anton Haider: Im Reiche des roten Adlers

Karl May und Tirol akribisch recherchiert

Tirol war derjenige Landesteil der Habsburger Monarchie, zu dem May die mannigfachsten Beziehungen hatte – als Schriftsteller wie als Privatmann. In Tiroler Zeitungen, Zeitschriften und Kalendern erschienen Werke aus seiner Feder, am Achensee hatte er mit der gräflichen Familie Jankovics für kurze Zeit Freunde gefunden, die er besuchte. Für eine in Innsbruck erscheinende Zeitschrift, den Kunstfreund, schrieb er Briefe über Kunst und Kultur und blieb mit dem Redakteur und Schriftsteller Leopold Gheri, der ihn vehement gegen seine Feinde verteidigte, jahrelang in Kontakt. Einige Male machte er Urlaub auf der Mendel oberhalb Bozens im damals noch österreichischen Südtirol. Und am österreichischen Ufer des Gardasees, in Riva, arbeitete er am vierten Band seines Romans „Im Reiche des Silberlöwen“.