„Topmodel“-Fotograf feiert Premieren-Ausstellung

Debüt in Österreich

„Anwander ist dafür bekannt, seine Motive in seine eigene Welt einzuladen, die als Kulisse für seine ikonischen Bilder dient“, sagt Miriam Marzura, Managerin der Leica Galerie Wien. Christian Anwander freut es jedenfalls, dass er sein Ausstellungsdebüt in seinem Heimatland Österreich feiern durfte. Die Premieren-Ausstellung wird bis 29. Oktober 2022 in der Leica Galerie Wien gezeigt.