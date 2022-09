Corona, Gendern etc.: Dieses Ronaldo-Bild regt auf

„Erbärmlich“

Peterson gilt als das, was man gemeinhin wohl am ehesten als „Mainstream-Kritiker“ titulieren kann. Er kritisiert wortgewaltig, Youtube- und Bücher-tauglich die Corona-Maßnahmen, wettert gegen Genderideologie und attestiert der Männlichkeit an sich eine Krise. Das gefällt mancherorts. Vielfach aber auch nicht. Entsprechend kontrovers fallen die Kommentare unter Ronaldos Bild aus. Von uneingeschränkter Zustimmung, über Bejubelung bis hin zu scharfer Kritik, vor allem Twitter, ist alles dabei. „Erbärmlich“, zitiert die „Bild“ etwa einen Twitter-User. Ein anderer will gar nicht, also „nicht im Geringsten“, überrascht sein, dass „jemand, der so arrogant ist wie Ronaldo, ausgerechnet Peterson gut findet“.