Crash mit drei Pkw in Tirol: Alle Lenker verletzt

Folgenschwerer Unfall am Montagmorgen in Oberperfuss im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land! Eine Frau (42) und ein Mann (29) kollidierten mit ihren Autos. Weil sie nicht mehr anhalten konnte, krachte dann noch eine 52-Jährige in das Auto des 29-Jährigen. Alle drei Lenker wurden verletzt.