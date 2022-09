Feine Klänge beim großen Aufsteirern

Das Aufsteirern am Wochenende wird größer und schöner denn je zuvor. Schon am Samstag gibt es ab 12 Uhr auf zehn Plätzen Programm. Und am Sonntag wird quasi die ganze Grazer Innenstadt zur Bühne. Tanz, Handwerk, Kulinarik, Musik, Unterhaltung gibt es an allen Ecken und Enden. Im Lesliehof etwa lautet das Motto „Feine Klänge – Ton in Ton“.