Landtagswahl als Klimawahl: „Politik muss handeln“

Weltweiter Klimastreiktag

Am 23. September wird daher beim weltweiten Klimastreik für den Ausbau erneuerbarer Energien auch in St. Pölten auf die Straße gegangen. Die Politik müsse aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen, fordert auch Frida Fliegenschnee (FFF), denn: „Was die Landesregierung als Klimapolitik verkauft, lässt uns das Pariser Klimaabkommen weit verfehlen.“ So würden in NÖ etwa Wind- und Sonnenkraft noch zu wenig genutzt.