Einstiger Chaos-Klub ist nun Titelanwärter

Die BSK-Bilanz seit dem Aufstieg aus der Salzburger Liga 2018? 16. und Letzter beim Westliga-Debüt, im Jahr darauf gab’s ein Pünktlein in 18 Regionalliga Salzburg-Spielen. Seither ging es bergauf: Erst Abbruch-Vierter im Herbst 2020, dann folgten Platz sieben im Herbst, Rang vier im Frühjahr heuer. Nach dem 4:3 gegen die Austria und dem Umfaller von Seekirchen führen die Pongauer nun die Liga souverän mit leichtem Punktepolster an. „Es war sicher eine Runde für uns“, bekräftigte Coach Andi Fötschl. Was ist jetzt anders als in der Vergangenheit, als man den Ruf eines Chaos-Klubs hatte? „Eine berechtigte Frage. Unser sportlicher Leiter Mario Helmlinger sorgt für Ruhe im Umfeld. Wir haben einen Mehrjahresplan, sind trotz aller Qualität im Kader selbst überrascht, dass alles so schnell geht.“