Kampf gegen Verbauung mitten im Biosphärenpark

Anrainer und Umweltschützer kritisieren die Gemeinde für ein neues Bauprojekt in Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, mit 15-Punkte-Streitschrift. Öko-Rebell Johann Weinwurm (82) will das Naturjuwel am Rauchkogel auch für die nächste Generation bewahren. Ein Sturm braut sich zusammen ...