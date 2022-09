GAK fügt Horn erste Pleite zu, auch der SKN jubelt

Der SV Horn hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Liga verpasst. Die Waldviertler kassierten am Samstag mit einem 0:2 (0:0) beim GAK die erste Saisonniederlage. Die Grazer arbeiteten sich damit bis auf zwei Zähler an den Zweiten heran. Der SKN St. Pölten schob sich mit einem 2:1 (2:0) beim FC Liefering auf den fünften Platz vor. Spitzenreiter Amstetten ist erst Sonntag zum Abschluss der achten Runde bei der Vienna im Einsatz.