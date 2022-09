Alkolenker beschimpfte nach Unfall Polizisten

Wenn das Wochenende näher rückt, rückt bei vielen Autofahrern offenbar das Denken in den Hintergrund. Denn wieder einmal setzte sich ein Steirer nachdem er zuvor ordentlich „getankt“ hatte, hinter das Steuer - und wieder einmal passierte dabei ein Unfall. Ein Südsteirer wollte am Freitagabend gegen 23 Uhr die Autobahnauffahrt in Kalsdorf in Fahrtrichtung Graz nehmen - dabei dürfte er aber ein ander Ampel stehendes Fahrzeug „übersehen“ haben. Der 23-Jährige krachte mit voller Wucht in das Auto eines 29-jährigen Grazers. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt.