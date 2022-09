Spieltag #8: Prognosen vom Panther Michi Konsel

Die Bundesliga-Saison hat uns in den ersten Runden gezeigt, dass die Meisterschaft spannend werden kann. Der LASK ist erst vergangene Woche nach dem 1:1 gegen Ried als Tabellenführer von Salzburg abgelöst worden. Dahinter befinden sich Sturm Graz, Austria Lustenau und Rapid in Lauerstellung. Im Tabellenkeller schrillen vor allem in Altach die Alarmglocken und Miroslav Klose konnte an der Linie noch nicht überzeugen. Experte Michael Konsel schätzt mit Moderator Martin Grasl den kommenden Spieltag ein!