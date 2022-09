Hilfe für Scheidungskinder: Gruppentreffs in Tirol

Neue Perspektiven

Malend, spielend, unter Zuhilfenahme von Symbolen und im Austausch bearbeiten sie die veränderte Familiensituation. Am Ende der regelmäßigen Treffen der Gruppe eröffne sich den Kindern eine neue Perspektive: „Der Blick richtet sich von dem, was war und was zerbrochen ist, nach vorne, zu dem, wie das Zusammenleben der Kinder mit ihren getrennten Eltern in Zukunft aussehen wird“, sagt Barbara Baumgartner, Leiterin von Rainbows-Tirol.