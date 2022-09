Grazer kämpfen um ihre grünen Innenhöfe

Stein des Anstoßes ist ein aktuell aufliegender Bebauungsplan-Entwurf, der den Zubau von gewaltigen Seitentrakten in diesem Innenhof-Bereich ermöglichen würde. Nüchtern betrachtet wäre es ein Gewinn für Ott und die anderen Hausbesitzer, denn mit der Möglichkeit der Zubauten könnten sie ihre Häuser zu lukrativen Preisen an Investoren verkaufen. „Das kommt für mich aber nicht in Frage, das Haus ist seit Generationen in Familienbesitz, und dieser grüne Innenhof ist auch eine wertvolle grüne Lunge für die Stadt“, sagt der Grazer, dessen Meinung viele Anrainer teilen.