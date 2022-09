Die Teuerungswelle trifft besonders Frauen

Mietkosten treiben Frauen in Obdachlosigkeit

Das Patentrezept klingt bekannt: „Die Zeit ist längst reif für Halbe-Halbe bei der bezahlten und der unbezahlten Arbeit!“ Ein Schritt in diese Richtung sei eine ganzjährige, ganztägige und kostenlose Kinderbildung- und -betreuung, wie sie sich seit kurzem auch im Wahlprogramm der ÖVP findet. „In einem von drei Haushalten decken die Einnahmen die Ausgaben nicht mehr. Für alleinlebende junge Frauen, Pensionistinnen und Alleinerzieherinnen ist die Situation besonders dramatisch. Die gestiegenen Mietkosten treiben Frauen und ihre Kinder in Obdachlosigkeit. Das müssen wir verhindern!“, zeigt SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende NR Eva Maria Holzleitner auf.