Schutzwege rund um Einrichtungen nun sichtbarer

Auch 2022 wird an der Schutzwegoffensive weitergearbeitet und weitere Straßenquerungen nach dem neuesten Stand der Technik beleuchtet. Teils auf Masten, teils auf Überspannungsleitungen sorgen nun neue LED-Leuchtkörper für mehr Sichtbarkeit an Straßenübergängen. Durch eine hohe Farbwiedergabe werden auch dunkel gekleidete Fußgänger besser sichtbar. Vier neue Beleuchtungen wurden im heurigen Jahr bereits installiert, in der Scherenbrandtnerhofstraße, Stauffeneggstraße, Leopoldskronstraße und der Bessarabierstraße. Bis Jahresende werden noch 21 weitere Schutzwege mit eigenen Beleuchtungen ausgestattet.