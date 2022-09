Niederösterreich baut die Kinderbetreuung aus

„Wir werden ein neues Kapitel in der Kinderbetreuung aufschlagen“, kündigte Mikl-Leitner in der Pressekonferenz in Maria Taferl (Bezirk Melk) an. Das Paket soll „zeitnah“ beschlossen werden. Rund 450 neue Kindergartengruppen werden laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister geschaffen, den zusätzlichen Personalbedarf bezifferte sie mit je 450 Pädagogen und Betreuungspersonen. Geplant ist das Senken des Eintrittsalters in Kindergärten auf zwei Jahre, ein Gratis-Angebot am Vormittag für alle unter sechs Jahren, ein flächendeckendes und leistbares Nachmittagsangebot, kleinere Gruppen in Kindergärten und mehr Betreuer für Kleinkinder sowie weniger Schließtage.