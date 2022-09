Salzburgerin wird Opfer von dreistem Cyber-Betrug

Im April kontaktierte der Mann die Salzburgerin und versprach ihr einen Glückspielgewinn in der Höhe von 300.000 bis 1.000.000 Euro. Dafür müsste sie, so der Betrüger, aber zuvor Versicherungszahlungen in Form von Bitcoin-Bons leisten. Die Frau kam der Forderung nach und kaufte Bons im Wert von je 250 Euro bei verschiedenen Trafiken. Anschließend gab sie dem tatverdächtigen Türken die entsprechenden Codes via Telefon durch. Zwischenzeitlich gab sich der Mann auch als Kriminalbeamter aus, um das Opfer zu weiteren Transaktionen zu drängen.