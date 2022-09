E-Biker (78) in Tirol tödlich verunglückt

In Landeck in Tirol ist am Dienstag ein Deutscher bei einem tragischen E-Bike-Unfall ums Leben gekommen. Der 78-jährige Mann stürzte rund 20 Meter über steiles, fast senkrechtes Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Deutsche war mit einer 13-köpfigen E-Biker-Gruppe unterwegs gewesen.