Schnaderbeck: Kritik an Wr. Neustadt als Spielort!

Für Ex-Langzeit-Kapitänin Viki Schnaderbeck kein Argument. „Wenn ich so eine Aussage höre, frage ich mich, was noch passieren muss? Wie viel Entwicklung und wie viele Viertel- und Halbfinale die Frauen-Nationalmannschaft in Österreich erreichen muss, damit man in großen Stadien spielt?“, so ihr gewohnt starkes Statement. Mit dem Abschluss: „Ich glaube, dass diese Entscheidungen nicht auf Fakten, sondern auf Vorurteilen beruhen.“