Mit diesen Tickets günstiger durchs Schuljahr

Im Verkehrsverbund Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) zahlen Kinder für das Top-Jugendticket jährlich 79 Euro für die drei Bundesländer. In Oberösterreich kostet die vergünstigte Karte für das Schuljahr gleich viel. Teurer ist der Süden: In der Steiermark fallen 123 Euro, in Kärnten 109 Euro an. Für Tirol kostet das Ticket 99,80 Euro, für Salzburg 96 Euro.