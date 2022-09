Billard-Geschwister bei Heim-WM auf Titeljagd

„Eine Heim-WM ist immer etwas Besonderes“, so der Tenor bei den Billard-Geschwistern Jasmin und Albin Ouschan. Die beiden sind in der Weltrangliste jeweils Zweiter. Im Klagenfurter Sportpark sind sie mit Mario He (Vbg/Nummer 3 der Welt) ab Dienstag Favorit bei der Team-WM. Gespielt werden drei Einzel sowie ein Mixed – bei Remis entscheidet ein Shootout.