Steirer-Gastro muss sich neu erfinden

Es müsste an einer Menge Schrauben gedreht werden, so die Fachleute rund um Alexandra Gorsche, Heimo Jessenko (beide Falstaff) und Graz-Tourismusboss Dieter Hardt-Stremayr. Da wäre zum Beispiel die überbordende Bürokratie: Ein mexikanischer Koch etwa will im Grossauer-Imperium arbeiten; das scheitere laut Michael Grossauer aber seit einem halben Jahr an einem Deutsch-Zertifikat.