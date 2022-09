Raiders-Footballer zogen in das ELF-Playoff ein

Hamburg, wir kommen!" - Kevin Herron hatte sich am Sonntag nach dem 37:10-Sieg in Berlin noch nicht einmal den Schweiß aus dem Gesicht gewischt, da blickte der Raiders-Chefcoach schon auf das kommende Playoff-Spiel. Weil die Vienna Vikings völlig überraschend in Warschau mit 6:42 die zweite Saisonniederlage kassierten, beendeten die Hamburger Sea Devils den Grunddurchgang als Nummer eins.