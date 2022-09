Bergsteigerinnen von Hubschrauber-Crew gerettet

Vier tschechische Freundinnen im Alter von 19, 42, 46 und 48 Jahren startete am Sonntag um 9 Uhr ihre Wanderung am Parkplatz Taferlklaussee zum Brunnkogel im Höllengebirge (Gemeinde Neukirchen).

Der Aufstieg führte sie ohne Probleme über das Hochleckenhaus zu ihrem Ziel, dem Gipfel des Brunnkogels. Als Abstieg wählten sie anhand eines in einer Wander-App eingezeichneten Weges, ohne weitere Recherchen, den Franz-Scheckenberger-Steig. Dieser weist Kletterstellen bis zum Schwierigkeitsgrad II nach UIAA auf.