Freiburg Leader - aber Streich denkt an Ligaerhalt

In der Liga sind die Berliner saison-übergreifend seit zwölf Spielen in Serie ungeschlagen. „Wir wissen natürlich, dass die Serie irgendwann mal reißt“, weiß auch Trimmel. „Aber auch wenn wir mal Spiele verlieren, werden wir uns nicht aus dem Konzept bringen lassen.“ Am Donnerstag steht das erste Europa-League-Spiel im Stadion An der Alten Försterei gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien auf dem Programm.